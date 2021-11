"Contrat engagement jeune" : "Il faut être beaucoup plus ambitieux", critique Philippe Martinez

Invité de Ruth Elkrief sur LCI ce mardi, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, dénonce un dispositif trop éloigné des promesses initiales d'Emmanuel Macron. "On est loin de ce qui avait été promis", regrette-t-il. "C'est presque trois fois moins d'argent que ce qui avait été prévu, tandis que deux fois moins de jeunes vont être concernés." Philippe Martinez déplore aussi le montant versé aux bénéficiaires. "Cela pourra aller jusqu'à 500 euros, mais ce ne sont pas 500 euros pour tout le monde", fait-il remarquer. "Or, essayez de vivre avec 500 euros ou moins..."

En outre, le syndicaliste souligne que la "garantie" est devenue un "contrat", qui oblige donc le bénéficiaire à une contrepartie. "À chaque fois, on essaie de culpabiliser ceux qui n'ont rien pour vivre", déplore-t-il encore, avant de relever les nombreuses questions suscitées par ce dispositif. "Pourquoi ces jeunes sont-ils en situation d'échec ou sans emploi ? Ce n'est pas leur faute. Va-t-on les obliger à suivre une formation dont ils ne veulent pas ? Ce serait les conduire de nouveau à l'échec. Va-t-on donner plus de moyens aux missions locales ? Quid des étudiants, que l'on voit aux soupes populaires et ont besoin de revenus ? Il faut être beaucoup plus ambitieux pour la jeunesse. Elle vaut mieux que cela."