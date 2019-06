Contre le désamour, la stratégie de Macron

La commémoration du D-Day a été une occasion pour Emmanuel Macron et Donald Trump de se côtoyer à nouveau. La rencontre était chaleureuse même si les relations entre les deux dirigeants sont tendues ces derniers jours. En effet, on le sait tous que les deux chefs d’États ont chacun leur vision sur plusieurs sujets ainsi que sur le plan international. Néanmoins, Emmanuel Macron a tenu à montrer une image positive de lui pendant l'événement. Une stratégie de communication qui améliore sa modestie auprès des Français.



