Contre les abandons d'animaux, Emmanuel Macron annonce de nouvelles mesures

Déplorant également que la France détienne le record d'Europe d'abandon d'animaux avec en moyenne 100.000 chiens et chats qui arrivent chaque année dans les refuges, Emmanuel Macron a déclaré vouloir responsabiliser les acheteurs. "On va renforcer les sanctions pour vraiment être beaucoup plus dissuasif à l'égard de celles et ceux qui abandonnent dans la nature leur chat ou leur chien", a-t-il déclaré à la presse lors de son déplacement.

À sa suite, le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie a prévu d'ici à la fin de l'année un décret interdisant l'achat d'animaux à la sauvette, au pied des camions. Il a également proposé des amendements à la loi sur la maltraitance animale examinée par le Sénat le 30 septembre et 1er octobre dernier, pour mieux encadrer la vente en ligne et éviter "l'achat impulsif".

La proposition de loi a été adoptée en première lecture par la chambre haute à l’issue des débats, mais les ONG animalières ont dénoncé l'édulcoration de certaines mesures phares. Les sénateurs sont notamment revenus sur l'interdiction programmée de la vente d'animaux de compagnie dans les animaleries, votée par les députés, comme sur l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques itinérants et des delphinariums.