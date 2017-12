Contrôle des chômeurs : une proposition qui divise la classe politique

Le syndicat patronal se dit ravi : "Ce qu'il faut comprendre c'est que l'Assurance-chômage c'est du conseil, c'est de l'accompagnement mais c'est aussi du contrôle", explique ainsi le vice-président du MEDEF Thibault Lanxade au micro de LCI. "Ce n'est pas du harcèlement, c'est tout simplement le fait que cette assurance corresponde bel et bien à une recherche d'emploi, et l'on contrôle, on monitore on va dire cet recherche d'emploi, donc il n'y a rien de plus normal", poursuit-il. "C'est une mesure d'équité que les Français demandent et puis, quand on regarde ce qui se passe dans les autres pays européens, je pense notamment à l'Angleterre mais aussi à la Suisse, on voit que les contrôles sont plus réguliers.