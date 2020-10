Coronavirus : vers une extension du couvre-feu à d'autres métropoles

De nouvelles villes sous couvre-feu ? Le Premier ministre Jean Castex doit annoncer jeudi 22 octobre qu'un "certain nombre de départements basculeront en alerte maximale" face à la progression de l'épidémie du Covid-19, a indiqué ce mercredi 21 octobre le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, à la sortie du Conseil des ministres. Signe de l'inquiétude de l'exécutif, c'est le chef du gouvernement, et non le ministre de la Santé, le proposé habituel, qui tiendra ce point presse à 17h, en présence d'Olivier Véran ainsi que la ministre de la Culture Roselyne Bachelot et le secrétaire d'État Cédric O.

Plusieurs nouvelles métropoles devraient ainsi être concernées par un couvre-feu, six jours après celui instauré entre 21h et 6h dans huit grandes villes ainsi que Paris et l'Île-de-France. Au plus haut dans certaines villes touchées par cette mesure, comme Saint-Étienne (716), Lille (675), Lyon (582) et Grenoble (460), le taux d'incidence - soit le nombre de nouveaux cas sur sept jours pour 100.000 habitants -, est aussi en hausse à Clermont-Ferrand (322), Tours (237) ou Nantes (194).

À Strasbourg, où il frôle désormais le seuil d'alerte maximale, le taux d'incidence "double chaque semaine", constate l'ARS du Grand-Est.