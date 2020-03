Coronavirus : Bernard Kouchner déplore sur LCI l'absence d'une "Europe de la santé"

"L'Europe n'existe pas dans ce domaine". C'est le constat dressé par Bernard Kouchner, invité de LCI ce mercredi 11 mars. Alors que le coronavirus se diffuse très largement sur le sol européen, notamment en Italie, principal foyer de l'épidémie avec 631 morts selon un dernier bilan, l'ancien ministre de la Santé de François Mitterrand (1992-1993) et Jacques Chirac (2001-2002) déplore la façon dont l'Europe fait face à cette crise. "Or, l'Europe est atteinte dans presque tous les pays. Il faudra qu'un jour existe une Europe de la santé", martèle l'ex-député européen. "Si elle n'existe pas, on ne pourra pas préparer la prochaine crise. Et il y aura des réponses nationales comme il y en a maintenant. Ce serait plus efficace d'en avoir une."

En Europe, la santé publique relève par principe de la compétence interne des États membres. Chaque pays établit donc ses propres normes en matière sanitaire, de protection sociale ou encore de vaccination. L'action de l'Union européenne complète les politiques nationales. Selon l'article 168 du traité de fonctionnement (TFUE), l'UE doit, outre "favoriser la coopération" avec les États tiers, "encourager la coopération" entre les États membres et la "coordination" de leurs politiques et systèmes sanitaires. Mais "la médecine n'est pas dans les traités", regrette Bernard Kouchner, selon qui "il faut tirer la leçon de ces manques criants, faire qu'on ait une confiance plus forte et évidente dans les mécanismes de l'Europe de protection."