Bruno Le Maire "invite les entreprises à verser une prime de 1000 euros" aux salariés qui vont au travail

"Une prime de 1000 euros totalement défiscalisée". C'est l'annonce faite par Bruno Le Maire, invité de la matinale de LCI ce vendredi 20 mars. Évoquée jeudi à l'Élysée lors d'une réunion consacrée à la pandémie de coronavirus, la gratification devrait être octroyée aux salariés qui continueraient à venir sur leur lieu de travail, compte-tenu du fait qu'ils ne peuvent pas télétravailler de chez eux, pour permettre à leur entreprise de poursuivre son activité. "Ils ont le courage de se rendre sur leur lieu de travail, le font parfois avec la peur au ventre", reconnaît le ministre de l'Économie et des Finances. "Il est totalement légitime qu'ils puissent bénéficier de cette prime de 1000 euros totalement défiscalisée et totalement désocialisée."

Cette gratification exceptionnelle, qui n'est autre que la prime Macron versée aux salariés et exonérée de toutes cotisations sociales et de tous prélèvements fiscaux en réponse à la crise des Gilets jaunes, "ne coûte(ra) rien de plus à l'entrepreneur que ce qui est versé". "J'invite toutes les Fédérations, toutes les grandes entreprises qui ont un accord d'intéressement, notamment dans les secteurs vitaux comme l'agroalimentaire ou la grande distribution, à verser cette prime de 1000 euros" bénéficiant de dispenses de charges et d'impôts, lance l'ancien député de l'Eure. "Ils ont jusqu'au 30 juin pour le faire."