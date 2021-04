Collège : cafouillage sur les demi-jauges, l'Élysée éclaircit les annonces

Un cafouillage vite rectifié au sommet de l'État. Depuis le 26 avril, les maternelles et les primaires ont retrouvé les bancs de l'école. Les collégiens et lycéens ont repris, eux, les cours en distanciel après deux semaines de vacances. "L'étape zéro", selon le président Emmanuel Macron, qui a dévoilé dans les pages de la presse quotidienne régionale, à paraître vendredi 30 avril, un plan de déconfinement en quatre grandes étapes. À partir du 3 mai, les établissements du secondaire rouvriront à leur tour. L'enseignement hybride sera, toutefois, généralisé pour les lycées et certains collèges avec des demi-jauges.

Si les élèves des classes de 6e et 5e ne sont pas concernés par la mesure, affectant les 15 départements "les plus touchés" par le virus, puisqu'ils seront tous accueillis en présentiel à temps plein, les 4e et 3e sont, eux, visés. Comme annoncé le 22 avril, par le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, les étudiants de ces zones où le virus circule activement suivront une moitié des cours à la maison et une autre en classe. À l'instar des lycéens avant les vacances de printemps.