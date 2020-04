Coronavirus : ce qu'il faut attendre de la conférence de presse d'Edouard Philippe et Olivier Véran

Le chef du gouvernement et le ministre de la Santé devraient tout d’abord, aux côtés du directeur général de la Santé Jérôme Salomon et de la professeure Florence Ader, infectiologue à l'hôpital de la Croix-Rousse de Lyon, aborder la situation sanitaire actuelle en France, chiffres à l’appui. Après plus d’un mois de confinement, le nombre d’hospitalisations et d'admissions en réanimation recule depuis plusieurs jours mais le bilan continue de s'alourdir, avec 19.323 morts décomptés samedi.

Que va annoncer Edouard Philippe ? Ce dimanche à 17h30, lors d’une conférence de presse en compagnie du ministre de la Santé Olivier Véran (à suivre en direct sur TF1 et LCI), le Premier ministre doit en dire plus sur les premières pistes du déconfinement, qui doit être amorcé, sauf revirement de situation, à partir du 11 mai prochain.

Lors de ce point, le gouvernement ne fournira pas toutes les réponses, un plan global de déconfinement n’étant prévu qu’à la fin du mois d’avril. Un plan piloté par le haut fonctionnaire et maire de Prades, Jean Castex, bombardé "monsieur déconfinement" par Emmanuel Macron. Edouard Philippe et Olivier Véran devraient ainsi donc rappeler la nécessité de respecter un confinement strict jusqu'au 11 mai, condition sine qua non de la levée progressive des restrictions.

Edouard Philippe devrait également revenir sur un sujet qui a fait grand bruit ces derniers jours : la situation des seniors à partir du 11 mai prochain. Après avoir demandé aux personnes les plus âgés et les plus fragiles de rester chez eux après cette date, le président Emmanuel Macron a rétropédalé et appelé à ne pas les "discriminer" en prolongeant leur confinement au-delà du 11 mai, appelant à leur "responsabilité individuelle".