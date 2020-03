Coronavirus : ce que l’on sait de l’opération militaire Résilience annoncée par Emmanuel Macron

Cette opération militaire vise à protéger les populations et à soutenir les services publics face à la menace du virus en métropole et sur les territoires d'Outre-mer. Pour rappel, le bilan ne cesse de grimper : en France, le coronavirus a fait plus de 1300 morts, selon le dernier bilan communiqué le 25 mars.

Lancée mercredi 25 mars, l'opération Résilience cherche à protéger la population face à la rapide progression de l'épidémie de coronavirus. Les forces armées interviendront sur les plans sanitaire et logistique, notamment en Outre-mer, dans le but de mettre en place une aide à la "protection" de sites sensibles. Cette opération reste bien distincte de l'opération Sentinelle contre le terrorisme enclenchée en 2015.

Sur le plan logistique, l'armée pourrait par exemple être sollicitée pour transporter des masques vers une région française donnée. Pour venir en aide aux populations d'Outre-mer, deux porte-hélicoptères amphibie (PHA), le Mistral et le Dixmude, seront respectivement déployés dans le sud de l'océan Indien, vers l'île de la Réunion, et dans la zone Antilles/Guyane. La "protection", elle, pourrait par exemple concerner des sites d'"opérateurs d'intérêt vital", ou OIV, comme les centrales nucléaires.

Insularité, éloignement, isolement, faible capacité d'accueil des malades.... Si les Outre-mer sont moins touchés pour l'instant par le coronavirus (quelque 365 cas recensés mercredi sur l'ensemble des territoires et deux décès, en Martinique et en Guadeloupe), ils s'inquiètent d'une possible catastrophe sanitaire sur leur sol. Le ministère des Armées a tenu à souligner que cette opération n'a pas vocation à aider policiers et gendarmes à faire respecter le confinement de la population pour enrayer la propagation du virus.