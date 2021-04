La ville de Nice peut-elle vraiment acheter des doses du vaccin russe Spoutnik V ?

Cela veut-il dire que les Niçois seront bientôt immunisés avec Spoutnik V ? Non, et on en est encore loin. Il y a une première limite, d'ordre technique, à cette éventualité. La production du vaccin. En effet, toutes les usines situées en Union européenne sont exclusivement dédiées aux contrats signés par la Commission européenne. Elles fonctionnent à plein régime "sept jours sur sept et 24 heures sur 24", d'après le Commissaire européen chargé des vaccins. Il est donc peu probable que l'une d'entre elles s'arrête pour fabriquer des produits pour la seule ville de Nice.

La deuxième limite est d'ordre légal. Il est pour le moment interdit aux soignants français d'administrer ce vaccin. Il n'a ni le feu vert de l'Agence européenne des médicaments, ni celle du régulateur français. Et les choses ne devraient pas changer avant l'été. Il faudra attendre au moins "la fin du mois de juin" avant d'être autorisé au sein de l'UE, a averti le secrétaire d'État français aux Affaires européennes. En effet, la première étape de l'examen, la "revue scientifique" ne s'écoulera pas avant la mi-juin, comme l'a précisé Clément Beaune devant la Commission des Affaires européennes du Sénat. Et ensuite "il y a une dernière étape (…) qui prend encore quelques semaines". À cette échéance-là, les doses de vaccin devraient être moins rares qu'aujourd'hui. L'exécutif assure que "30 millions de personnes" auront été vaccinées d'ici la fin du mois de juin.