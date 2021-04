Les élus locaux peuvent-ils vraiment acheter des doses du vaccin russe Spoutnik V ?

C'est une petite phrase confiée à demi-mot par le premier. Assumée pleinement par le second. Évoquant la lenteur de la campagne vaccinale en France, Christian Estrosi affirmait, mardi 30 mars sur BFMTV vouloir recourir à "tout ce qui peut nous permettre de monter en puissance". Quitte à se procurer "ce vaccin utilisé dans 48 pays dans le monde" : le Spoutnik V. Interrogé pour savoir s'il avait d'ores et déjà passé des précommandes du vaccin russe, le maire de Nice avait alors déclaré qu'on "peut le considérer comme tel". Une méthode qui a plu à Renaud Muselier. Le président de droite de la région Paca a annoncé ce mercredi 14 avril avoir réalisé une précommande de 500.000 doses du vaccin.

Cela veut-il dire que ces élus pourront bientôt immuniser leurs administrés avec Spoutnik V ? Non, et on en est encore loin. Il y a une première limite, d'ordre technique, à cette éventualité. La production du vaccin. En effet, toutes les usines situées en Union européenne sont exclusivement dédiées aux contrats signés par la Commission européenne. Elles fonctionnent à plein régime "sept jours sur sept et 24 heures sur 24", d'après le Commissaire européen chargé des vaccins. Il est donc peu probable que l'une d'entre elles s'arrête pour fabriquer des produits pour la seule ville de Nice.

La deuxième limite est d'ordre légal. Il est pour le moment interdit aux soignants français d'administrer ce vaccin. Il n'a ni le feu vert de l'Agence européenne des médicaments, ni celui du régulateur français. Et les choses ne devraient pas changer avant l'été. Il faudra attendre au moins "la fin du mois de juin" avant d'être autorisé au sein de l'UE, a averti le secrétaire d'État français aux Affaires européennes. En effet, la première étape de l'examen, la "revue scientifique" ne s'écoulera pas avant la mi-juin, comme l'a précisé Clément Beaune devant la Commission des Affaires européennes du Sénat. Et ensuite "il y a une dernière étape […] qui prend encore quelques semaines". À cette échéance-là, les doses de vaccin devraient être moins rares qu'aujourd'hui. L'exécutif assure que "30 millions de personnes" auront été vaccinées d'ici la fin du mois de juin.