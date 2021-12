Covid-19 : la vaccination obligatoire n'est "pas le choix de la France", assure Olivier Véran

Mais ce "pas le choix de la France", a assuré ce mercredi le ministre de la Santé, Olivier Véran. Et de détailler : "Qui dit obligation dit contrôle et sanction, donc la faisabilité n'est pas évidente".

"On sait faire une obligation vaccinale chez les tous petits, chez les nourrissons (...). Chez les adultes, c'est plus compliqué", a-t-il insisté, tout en soulignant que ce n'était toutefois pas "impossible".

"Nous avons fait le choix du pass sanitaire qui a été un incitatif puissant, et nous avons fait le choix de multiplier toutes les opérations 'd'aller vers'", a poursuivi Olivier Véran, précisant que la couverture vaccinale en France, avec plus de 90% de la population éligible ayant reçu une première injection, était "beaucoup plus importante" que celle de nos voisins qui envisagent la vaccination obligatoire. "Bien sûr, je souhaite ardemment que ceux qui n'ont pas encore fait cette démarche de se faire vacciner le fassent, et sans obligation si possible, évidemment", a ajouté Olivier Véran, précisant que "ces derniers jours, 30.000 à 40.000 Français qui n'étaient pas jusqu'ici vaccinés, se sont rendus chez leur médecin ou pharmacien".