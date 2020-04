Cantines scolaires fermées : des aides locales pour les familles en difficulté financière

C'est souvent à l'école, au collège et au lycée que les élèves de familles modestes prennent leur seul repas équilibré de la journée. Dans nombre d'établissements scolaires, les tarifs des cantines sont dégressifs en fonction des revenus des familles et peuvent aller jusqu'à la gratuité. Or, les cantines scolaires ont fermé depuis plusieurs semaines, et de nombreuses familles n'arrivent pas à assumer le coût des repas à la maison.

De plus en plus de collectivités et mairies sont sensibilisées à cette question, et commencent à y apporter des réponses. Ainsi, le département de Meurthe-et-Moselle a choisi lui de distribuer à partir du vendredi 10 avril des repas aux collégiens bénéficiant du tarif le plus bas à la cantine (0,50 centimes par repas), ainsi qu'à leurs frères et sœurs. Le département s'apprête donc à livrer 350 repas aux élèves d'établissements du réseau éducatif prioritaire (REP) du Grand Nancy et leur fratrie. La distribution sera effectuée par 15 agents volontaires du département, du lundi au vendredi, y compris pendant les vacances scolaires.