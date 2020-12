Macron souhaite "des mesures restrictives et dissuasives" à l'encontre des Français souhaitant skier à l'étranger à Noël

"Donc oui nous aurons des mesures restrictives et dissuasives", a ajouté le chef de l'État, sans donner plus de précisions. "Elles seront affinées dans les prochains jours avec le gouvernement et en fonction aussi de cette close de revoyure que nous avons prévu vers le 11 décembre avec le Premier ministre", a-t-il ajouté.

Emmanuel Macron a dit comprendre "l'angoisse (...) des élus de montagne et des professionnels" et a assuré que tout était fait pour "pouvoir recommencer au plus tôt possible en janvier" les activités de montagne. Mais les stations sont "des lieux de brassage" où "il fait nuit à partir de 17 heures" et où "on se retrouve dans des lieux qu'on a loués à plusieurs. On sait que c'est comme cela qu'on s'infecte et donc on cherche plutôt à l'éviter" pour "ne pas sacrifier tous les efforts qu'on fait".