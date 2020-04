Déconfinement à partir du 11 mai, écoles, masques, aides : les principales mesures annoncées par Emmanuel Macron

Lors de cette allocution de 27 minutes, Emmanuel Macron a esquissé un calendrier et annoncé une série de mesures. Voici les principales annonces à retenir.

Il n'est pas pour autant question de durcir à nouveau les règles du confinement. Les règles actuelles "sont en train de montrer leur efficacité et ne doivent être ni renforcées, ni allégées, mais pleinement appliquées", a-t-il déclaré. "Il ne faut pas rajouter d'interdit dans la journée."

Le confinement de la population sera maintenu avec les règles actuelles jusqu'au lundi 11 mai, a annoncé le chef de l'Etat lundi soir. "Le confinement le plus strict doit encore se poursuivre", a-t-il indiqué, affirmant qu'il s'agissait du "seul moyen d'agir efficacement" pour enrayer la propagation du virus et permettre aux services de réanimation d'accueillir les patients.

A la fin de la période de confinement, le 11 mai, "nous ouvrirons progressivement les crèches, les écoles, les collèges et les lycées" , a annoncé Emmanuel Macron, invoquant une "priorité" en raison des "inégalités" générées par la fermeture des établissements scolaires. Ces ouvertures devront toutefois obéir à "des règles particulières" afin d'assurer la sécurité des enseignants et des élèves, a ajouté le chef de l'Etat, sans donner de détail sur ces mesures. Une réponse à ceux qui préconisaient de ne laisser les enfants retourner à l'école qu'à la rentrée de septembre.

"Je sais que c'est une contrainte forte", a-t-il ajouté. "Nous allons, d'ici le 11 mai, travailler à rendre cela plus supportable pour vous. Mais il faut essayer de s'y tenir pour vous protéger."

Le scénario du déconfinement au 11 mai ne concerne cependant pas les personnes vulnérables. "Nous demanderons aux personnes les plus vulnérables, aux personnes âgées en situation de handicap sévère, aux personnes atteintes de maladies chroniques, de rester, même après le 11 mai, confinées au moins dans un premier temps", a indiqué Emmanuel Macron, sans donner plus de détails sur le profil des personnes jugées "vulnérables".

Il n'est toutefois pas question pour l'heure de dépister l'ensemble de la population, ce qui n'aurait "aucun sens", selon le chef de l'Etat. Seront dépistés prioritairement "nos aînés, nos soignants et les plus fragiles", a-t-il détaillé. Toutes les personnes présentant des symptômes seront également testées et, le cas échéant, se placeront en quarantaine.

A partir du 11 mai, la France aura une utilisation "la plus grande possible des tests" pour détecter le Covid-19, avec une forte hausse des capacités du pays dans les semaines à venir.

Le chef de l'Etat a annoncé que les mesures de chômage partiel mises en oeuvre au début du confinement seraient prolongées durant cette nouvelle phase allant jusqu'au 11 mai.

Il en va de même pour les mesures d'aide aux entreprises en difficulté, qui seront "prolongées et renforcées". "J’ai demandé au gouvernement d’accroître fortement les aides", a précisé Emmanuel Macron, "et que les banques puissent décaler les échéances beaucoup plus fortement que cela n'a été fait".

Un plan sera également détaillé dans les prochains jours pour les secteurs sinistrés de l'hôtellerie, de l'événementiel et plus largement du tourisme. Des annulations de charges et des aides spécifiques seront notamment précisées.