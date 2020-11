Allègement du confinement : les mesures détaillées jeudi par Jean Castex

Comme à l’accoutumé, depuis le début de la crise sanitaire, après les annonces du président de la République, place au Premier ministre. Jean Castex va donner une conférence de presse pour annoncer les précisions sur les assouplissements du confinement. Le Premier ministre prendra la parole dans la matinée de jeudi a assuré Matignon à l’AFP sans toutefois préciser à quelle heure.

Mardi soir, le chef de l’État a annoncé un allègement du confinement dès samedi avec la réouverture des commerces "non-essentiels" comme les magasins de vêtements, les librairies ou les agences immobilières. Il a également élargi le périmètre de sortie pour les Français qui souhaitent se promener ou faire du sport. Désormais, il sera possible de sortir pendant trois heures et non plus une, dans un périmètre de 20 km autour de son domicile.