Depuis Bormes-les-Mimosas, Emmanuel Macron appelle les Français à faire bloc face au Covid-19

Pour ce faire, Emmanuel Macron compte donc sur l'unité du pays, notamment à l'heure où des mouvements "anti-masques" commencent à prendre de l'ampleur. Au cours de son allocution devant les élus et des anciens combattants, le président a donc appelé à la cohésion en mettant en avant des ressemblances entre la situation actuelle et celle ayant mené au débarquement des Alliés en Provence en août 1944 et à la victoire sur les Nazis. Il a notamment loué cette "unité, cette capacité d'agir ensemble, de donner de son temps" dont ont fait preuve les anciens combattants le comparant à celle du "pays" depuis le début de la crise sanitaire. "C'est ce que nous aurons à continuer de relever dans les semaines et les mois qui viennent, devant la reprise de l'épidémie, face aux difficultés économiques, sociales, face aux crises internationales que notre pays aura immanquablement" à affronter, a-t-il ajouté. "Nous vivons dans une République, magnifique", a-t-il continué, soulignant son caractère "généreux", et "protecteur". "Elle donne beaucoup plus de droits que dans tant d'autres pays et nous l'oublions si souvent. Mais avant les droits, il y a les devoirs", a-t-il insisté.