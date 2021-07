"Des sanctions" à partir du 15 septembre : qu'est-ce-qui est prévu pour les soignants non-vaccinés ?

Ils auront "jusqu'au 15 septembre" pour se faire immuniser, sous peine de "sanctions". Emmanuel Macron a annoncé, ce lundi 12 juillet, l'obligation vaccinale pour plusieurs salariés qui travaillent au contact de patients à risque. Une mesure qui concerne donc une flopée de professions : "les personnels soignants et non soignants des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite, des établissements pour personnes en situation de handicap" et "tous les professionnels ou bénévoles qui travaillent au contact des personnes âgées ou fragiles, y compris à domicile", a précisé le chef de l'État. Alors, que risquent-ils en cas de refus ? Et ces sanctions sont-elles légales ?