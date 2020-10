Restrictions sanitaires : pour éviter une nouvelle bronca des maires, Castex les associe au processus de décision

Jeudi, Matignon poursuivait les entretiens avec les maires de Paris, Lyon, Lille, Grenoble et Toulouse, selon un format de réunion désormais retenu, autour du trio maire, préfet et directeur d'Agence régionale de santé.

Jeudi dernier, Olivier Véran avait annoncé les nouvelles mesures restrictives durant sa conférence de presse hebdomadaire consacrée à la situation épidémiologique. De nombreux élus concernés avaient dénoncé le mode opératoire, assurant n'avoir été avertis qu'au dernier moment. "L’état ne peut pas considérer que la concertation est de passer un coup de fil une demi-heure avant", prévenait ainsi François Baroin mercredi.

Dans le nouveau cadre retenu par l'exécutif, Olivier Véran ne devrait pas annoncer de nouvelles mesures ou même d'ajustement ce jeudi, à l'occasion de sa nouvelle conférence hebdomadaire, a confirmé à LCI une source gouvernementale. Une pause justifiée par le fait qu'il faut "laisser le temps aux mesures déjà prises". Mais aussi par la nécessité de laisser place à la "concertation", maître mot de Jean Castex, quitte à laisser les élus annoncer eux-mêmes les nouvelles décisions.

Dans le nouveau schéma retenu, préfets, maires et présidents de conseils départementaux se rencontreront de façon hebdomadaire, sur un modèle déjà employé durant la première phase de l'épidémie puis lors du déconfinement. Des réunions régulières, à heure fixe, seront également organisées entre l'exécutif et les élus locaux. L'objectif, a énoncé mercredi Olivier Véran, est de "concerter le plus largement possible pour apporter de l’information et discuter ensemble des mesures qui nous semblent les plus à même d’assurer la sécurité des Français". Les annonces qui seront faites à l'issue "donneront lieu à une nouvelle concertation pour la mise en œuvre opérationnelle de ces mesures".