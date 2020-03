Des conseils municipaux maintenus en pleine épidémie : la colère des élus locaux

"Quelle est la cohérence ? C’est une erreur !" Conformément à la loi, Patrick Molinoz, le maire sortant, réélu dès le premier tour, dans sa commune de Venarey-Les-Laumes (Côte-d’Or), a déjà envoyé les convocations à ses conseillers municipaux. Tous seront réunis vendredi prochain pour tenir le conseil d’installation de la nouvelle équipe municipale. Au total, ceux sont 27 personnes qui sont convoquées, même si le maire tente de s’adapter en prévoyant notamment une salle suffisamment grande pour respecter les règles barrières, un mètre minimum entre chaque personne, la tenue de ces réunions en plein crise du coronavirus le laisse circonspect.

"Depuis lundi, les mesures prises et notamment le discours du Président sont d’une grande responsabilité. Il faut juste que la cohérence soit globale", souligne le maire (PRG) Patrick Molinoz. "Cette période tampon où on expédie les affaires courantes, elle existe, en générale elle dure une semaine. Comme le second tour est reporté, il me semble qu’il aurait été infiniment plus simple, pour des raisons sanitaires, pratiques et même juridiques, de reporter aussi cette installation après le second tour."