Fêtes de fin d'année : pas plus de six à table, "sans compter les enfants", recommande le gouvernement

Combien serons-nous autour de la table pour les fêtes de fin d'année ? C'est la question que se posent des millions de Français. Le 14 octobre dernier, le président Emmanuel Macron avait préconisé de respecter la "règle des six" à table. Une recommandation reconduite par le Premier ministre Jean Castex, le 3 décembre, à moins d'un mois de Noël et du réveillon de la Saint-Sylvestre. "Il nous parait raisonnable de vous recommander une jauge de six adultes, sans compter les enfants", a indiqué le chef du gouvernement, afin d'essayer de ne pas accroître à cette occasion la circulation du coronavirus.

Si les Français pourront fêter Noël et le Nouvel An en famille et entre amis, grâce à la levée du couvre-feu, entrant en vigueur le 15 décembre, pour ces deux soirées, "il nous faudra respecter les gestes barrière et toujours veiller à protéger les plus fragiles, en particulier nos aînés", a déclaré Jean Castex. Il a indiqué, par ailleurs, que "la plupart de nos voisins européens ont fixé un nombre maximum de convives à réunir pour ces réveillons, allant de 6 à 10 personnes, hors enfants, selon les pays".