Djebbari : "Tout sera prêt" pour la réouverture d'Orly la semaine prochaine

"A compter de lundi dernier en zone intra Schengen, le principe de libre circulation est rétabli et à partir du 1er juillet on va ouvrir un certain nombre de liaisons internationales", a-t-il rappelé, soulignant que "les décisions en cours" visent notamment à "essayer de catégoriser les différents pays tiers pour voir leur niveau de protection sanitaire". D'ici là, les mêmes mesures s'appliquent pour ces pays : les déplacements ne sont autorisés que pour motifs impérieux.

Et d'ajouter : "j'ai fait ce parcours en aéroport comme en gare et sincèrement il donne confiance, parce que la succession des mesures construit un environnement sanitaire contrôlé".

Enfin, s'agissant du "plan de transformation" d'Air France qui sera présenté à la fin du mois, et qui porte notamment sur la réduction du réseau de vols intérieurs de la compagnie, il "se fera sans souffrances sociales, c'est un engagement, et il se fera de façon concertée et transparente", a indiqué Jean-Baptiste Djebbari en évoquant "des possibilités de mobilité" et "des plans de départs volontaires quand c'est possible" .