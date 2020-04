Le gouvernement débloque des primes de 500 à 1500 euros pour les personnels hospitaliers

Le montant de cet effort représente 1,3 milliard d'euros pour l'Etat, selon le gouvernement. S'y ajoutera "rapidement", à l'issue de discussions, une prime pour le secteur médico-social et en particulier pour les personnels des Ehpad, durement frappés par la pandémie.

Mobilisés depuis des mois contre la baisse des moyens dans l'hôpital public, les représentants de la profession réclamaient, eux, une hausse de salaire et non une prime. La mesure gouvernementale a par exemple fortement agacé le médiatique urgentiste Patrick Pelloux, qui a rappelé cette demande sur le plateau de LCI : "On ne voulait pas de primes mais une hausse des salaires. [...] On peut en parler, mais ce sont tjrs les mêmes autour de la table !"