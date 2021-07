Covid-19 : le pass sanitaire élargi entrera en vigueur le 9 août

Cette mesure, que Gabriel Attal juge "courageuse", "peut nous permettre d'inverser la tendance de l'épidémie", alors que le nombre de cas a "augmenté de 97%" en une semaine, a-t-il prévenu. "Cela peut permettre à un certain nombre de secteurs de fonctionner durablement malgré l'épidémie. L'application du pass sanitaire, un petit outil qui peut sauver beaucoup de vies, peut nous permettre de garder ouverts, avec une sécurité maximale, des établissements qui avaient dû fermer pendant près de sept mois."

Sur ce point, le porte-parole du gouvernement a d'ailleurs fustigé ceux qui "confondent liberté et culte de l'individualisme", et juge que l'application du pass sanitaire dans de nombreux lieux va nous permettre "de garantir que notre pays reste le plus largement possible ouvert".