Coronavirus : "Les employeurs sont responsables de la protection de leurs salariés", rappelle Muriel Pénicaud

"La semaine dernière, j'ai appelé le directeur général d'Amazon", où les syndicats avaient signalé de nombreux manquements aux règles de prévention sanitaire, raconte-t-elle (non respect du mètre de distance, manque de matériel de protection). "Ils ont changé une partie (des règles) mais ça ne suffit pas, ils ne sont pas encore au bout et donc on ne lâche pas jusqu'à ce que ce soit les bonnes mesures pour protéger les salariés."

Muriel Pénicaud est aussi revenue sur le cas des chauffeurs routiers dont les syndicats ont appelé à exercer "individuellement" le droit de retrait à compter de lundi en cas de "manquements" aux mesures de protection. Ils sont confrontés au double problème de l'organisation du travail et de la fermeture de nombreuses aires d'autoroute, où les sanitaires ne sont plus nettoyés ni la restauration assurée.

La ministre a rappelé également que des fiches pratiques de prévention sanitaire contre le coronavirus par secteurs avaient été publiées vendredi. "Elles sont normatives", a-t-elle précisé, ce qui signifie qu'elles ont une valeur légale et que leur violation coûterait à l'entreprise. "Il y a l'imprimatur du ministère du Travail, du ministère de la Santé, on ne le donne pas légèrement". Et parmi celles-ci, un guide concernant le transport routier. "Toutes les entreprises de transport doivent maintenant le respecter", a prévenu Muriel Pénicaud. "Ça veut dire qu'à ce moment-là, on peut être chauffeur routier et travailler en toute sécurité, ça veut dire que les entreprises maintenant doivent le faire". Charge à elles désormais de le mettre en place.