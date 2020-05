Municipales : des masques seront disponibles pour tous les électeurs, promet Castaner

En outre, Christophe Castaner n'exclut pas, dans Le Parisien, une dérogation au Code électoral qui permettrait à une personne de détenir non plus une, mais plusieurs procurations. "C'est une piste que le gouvernement est prêt à étudier", indique-t-il. D'autres outils, comme le vote électronique et le vote par correspondance, sont en revanche écartés, rappelle le ministre.

Si l'exécutif avait insisté vendredi sur la nécessité d'organiser "une campagne numérique" afin d'éviter le brassage des populations, Christophe Castaner ne ferme pas la porte à la possibilité d'organiser des réunions publiques durant la campagne. "Nous en parlerons avec les associations d'élus et les partis politiques, mais s'ils le jugent indispensable et s'engagent à observer une organisation stricte pour respecter en particulier les mesures de distanciation physique, on peut imaginer que ce sera possible", explique-t-il.

En raison de ce scrutin très spécial, qui rallonge considérablement la période de campagne de l'entre-deux tours (plus d'un mois, contre une semaine en temps normal), Christophe Castaner indique enfin que le plafond de remboursement des frais de campagne serait exceptionnellement augmenté de 20% pour les candidats.