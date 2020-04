Coronavirus : pourquoi le 11 mai ne sera pas le jour du déconfinement total

Il y a une semaine, Emmanuel Macron nous indiquait que "le confinement devrait être prolongé jusqu'au 11 mai". Une annonce qui avait soulevé plus d'énigmes qu'elle n'en avait résolu : aurait-on suffisamment de masques ? Quelle quantité de population pourrait-on couvrir ? Les seniors et les personnes à risque seraient-elles obligées de rester confinées ? Ce dimanche, accompagné du ministre de la Santé Olivier Véran, du directeur général de la Santé Jérôme Salomon et de la professeure Florence Ader, infectiologue à l'hôpital de la Croix-Rousse de Lyon, son Premier ministre a esquissé quelques pistes pour répondre à cette ambitieuse annonce.

Le sujet sensible des personnes plus âgées et fragiles a également été abordé par le Premier ministre et le ministre de la Santé. Le 13 avril, Emmanuel Macron leur avait demandé de rester chez elles, même après le 11 mai. Cela passerait-il par la contrainte ? Accusé de mettre en place une mesure discriminatoire, attentatoire aux libertés, il a fini par faire machine arrière, vendredi 17 avril, en finissant par se résoudre à un appel à la "responsabilité individuelle". Le dimanche suivant, Olivier Véran a insisté sur le fait qu'il n'y aurait pas "d’obligation à rester chez soi". Il y aura en revanche des mesures pour faciliter le maintien à domicile des personnes vulnérables, si ces dernières le souhaitent.

Comme le président de la République quelques jours avant lui, Edouard Philippe a appelé à la poursuite du télétravail après le 11 mai : "Beaucoup de nos concitoyens se sont mis au télétravail, beaucoup peuvent le faire, beaucoup ont pu profiter de cette possibilité. Il va falloir que ce télétravail se poursuive dans toute la mesure du possible." Sujet sensible dans le monde du travail, avec notamment la condamnation d'Amazon la semaine passée, il a également déclaré que les gestes barrières et la distanciation sociale devaient être respectés dans les secteurs d'activités où le télétravail n'est pas possible. Enfin, il a souligné que le port de masques dans les transports en commun serait "probablement" obligatoire.