Covid-19 : 71% des Français favorables à un report des élections régionales et départementales

Les élections régionales et départementales auront-elles lieu ? Sept Français sur 10 "approuveraient" un report des scrutins des 13 et 20 juin prochains pour des raisons sanitaires, selon un sondage Odoxa-Backbone Consulting pour franceinfo et Le Figaro, alors qu'une majorité d'élus s'est prononcée contre cette possibilité. À noter que ce sentiment est beaucoup moins partagé chez les sympathisants du RN dont 56% approuveraient un report contre 43% qui sont contre. L'avis du Conseil scientifique sur le sujet est attendu dimanche 28 mars. Le gouvernement a déjà annoncé qu'il suivrait sa recommandation.

Si les régionales n'étaient pas reportées, les Français "ne bouderaient pas les urnes". Ils seraient plus nombreux à participer qu'en 2015, avec 44% d'électeurs certains d'aller voter et 31% qui comptent probablement y participer. Ce qui situerait la participation effective à 59%, selon l'analyse de l'institut de sondage. Soit neuf points de plus qu'en 2015. Seuls 51% des sondés (contre 47%) soutiennent la fronde des élus contre un éventuel report des élections. Les Français ne pensent pas (à 69%) qu'un report du scrutin "pénaliserait" les concurrents d'Emmanuel Macron dans la course à la présidentielle.