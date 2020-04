Laurent Berger juge "indécent" l’appel du Medef à travailler plus après le confinement

"C’est totalement indécent", a affirmé avec colère Laurent Berger dimanche 12 avril sur France 2, après la sortie de Geoffroy Roux de Bézieux, patron du Medef, appelant les salariés à travailler plus une fois sortis du confinement, pour en compenser les effets. "Il faudra bien se poser tôt ou tard la question du temps de travail, des jours fériés et des congés payés pour accompagner la reprise économique et faciliter, en travaillant un peu plus, la création de croissance supplémentaire", avait estimé le numéro 1 du syndicat patronal. Dans le même temps, Geoffroy Roux de Bézieux avait appelé les entrepreneurs à relancer leur activité sans plus attendre.