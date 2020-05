Coronavirus : Emmanuel Macron veut que le vaccin soit un "bien mondial"

Le futur vaccin doit être un "bien mondial de l'humanité". Dans un texte publié vendredi 1er mai dans le JDD, avec cinq dirigeants européens, dont Angela Merkel, Emmanuel Macron a écrit que, si un sérum est développé contre le Covid-19, "il s'agira d'un bien public mondial unique du XXIe siècle", qu'il faudra rendre "disponible, accessible et abordable pour tous." Un message qu'il a de nouveau martelé ce lundi 4 mai après la Conférence des donateurs pour l'initiative mondiale sur les diagnostics.

Il a assuré que le vaccin, une fois trouvé, devra être "un bien mondial de l'humanité, et pas la propriété de l'un ou l'autre". Ce qui "implique un effort public/privé et une coopération de tous". "Nous avons eu plusieurs discussions avec nos partenaires américains et je suis sur qu'(ils) s'engageront à terme dans cette même dynamique parce qu'elle est bonne pour la planète", a-t-il ajouté. "Personne ne comprendrait que nous perdions du temps, que nous dispersions l'argent, (...) que le jour où l'on a un vaccin quelque part, on ne se mette pas en situation de le produire le plus vite possible, sur toute la planète."