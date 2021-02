"C'était une bonne décision de ne pas reconfiner" pour Christian Jacob

"Le confinement, c'est le constat que tout a échoué." Invité ce mercredi sur LCI, Christian Jacob a salué la décision du gouvernement de ne pas reconfiner pour l'instant. Mais non sans émettre quelques critiques à l'égard du pouvoir. "C'était une bonne décision de ne pas reconfiner", a estimé le député. Et de préciser sa pensée : "Le confinement, c'est le constat que tout a échoué. Il faut tenir, mais si nul n'est exclu, par exemple si demain on a une explosion des variants… Mais on ne peut pas mettre le pays sous cloche éternellement ; les conséquences sont catastrophiques. Et vont l'être davantage ces prochains mois."

Les vaccins ? "On a mis du temps à trouver les rails, à les poser, et on n'est pas sûrs qu'ils soient bien posés", a estimé le député. "Quand on se compare aux autres pays de l'UE : 21ème pays sur 27. On est les derniers partout". Il l'assure, la cote de confiance de l'exécutif, en hausse, est seulement liée à la crise sanitaire : "En temps de crise, on se tourne vers lui, qui a la capacité de décider. On n'est pas en campagne, cela n'a rien à voir avec les intentions de vote."