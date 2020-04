Après-confinement : "Maintenant, on veut que la société soit partie prenante", selon Emmanuel Hirsch

Tandis qu'avec le confinement, on était "dans la sidération, dans l’incertitude absolue", d'après le professeur, sa sortie progressive dès le 11 mai amorcera "un stade politique", "une phase nouvelle où chacun devra être créatif et partenaire des décisions publiques", et où le débat et la concertation auront toute leur place. Emmanuel Hirsch part du postulat que puisque les Français "se sont responsabilisés" et ont fait preuve d’inventivité en cette période difficile, ils ont aujourd’hui leur rôle à jouer.

"On entre dans un autre temps qui ne sera pas soutenable politiquement s’il n’y a pas de concertation", a estimé Emmanuel Hirsch, prenant exemple sur la conférence nationale de santé (organisme consultatif auprès du ministère de la Santé, ndlr), une véritable "démocratie sanitaire".