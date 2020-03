"On ne peut pas imposer en France ce qu'on a imposé à Wuhan", affirme Roselyne Bachelot

"Il faut laisser une petite respiration". Invitée ce mardi matin sur LCI, l'ancienne ministre de la Santé Roselyne Bachelot est revenue sur le durcissement des règles instaurées lundi soir par Edouard Philippe. Elle l'assure : un confinement à la chinoise est difficilement concevable en France.

"A Wuhan, on peut imposer à une population qui subit des contraintes démocratiques un certain nombre de choses. Il n'en est pas de même dans notre pays, qui est un pays de liberté, où le droit d'aller et de venir librement fait partie de notre culture, de nos textes fondamentaux", a estimé Roselyne Bachelot. Et d'ajouter : "Je crains un risque d'échappement au confinement, où on pourrait avoir des mesures d'extrême confinement qui soient contre-productive.