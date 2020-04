"Paris n’est pas préparé" au déconfinement : Rachida Dati très critique sur la gestion d'Anne Hidalgo

Et pour l’élue LR, "Paris n’est absolument pas préparé" à un retour à l’école. "On n’a eu aucune consigne", a-t-elle expliqué au nom des maires d’arrondissements. La question des infrastructures se pose, comme ont pu le soulever les fédérations de parents d’élèves il y a une semaine : "Il faut adapter les écoles en raison de ce Covid : les poignées, les portes, les sanitaires, les salles de classe… C’est un vrai sujet", a jugé Rachida Dati. Avant de poursuivre, enfonçant le clou : "S’agissant de l’équipement des écoles, de nombreux élus locaux sont à la pointe (…), la mairie ne nous a pas donné de consigne, d’instruction."

Tandis que l’Association des maires de France, présidée par le Républicain François Baroin, a préconisé mardi 21 avril un retour à l’école sur la base du volontariat, Rachida Dati a quant à elle estimé qu’il était "important" que l’école reprenne, qu’il s’agissait là d’un "principe d’égalité", mais qu’il fallait des "garanties pour les familles, les agents municipaux, les enseignants, les directeurs". Une reprise de la classe qui sera donc progressive et par niveaux, mais qui implique des enjeux à la fois sanitaires et pédagogiques, selon Rachida Dati.

Concernant la question épineuse du port de masques, Rachida Dati a considéré que leur obligation dans les transports en commun était "une mesure de bon sens" : "Quand on voit qu’à Paris, vous avez un million de voyageurs aux heures de pointe, c’est sûr que les masques vont s’imposer". L’élue a une nouvelle fois visé la mairie actuelle, estimant n’avoir eu aucune information sur les commandes en cours : "La mairie de Paris a annoncé 500 000 masques d’ici fin avril. On a demandé à Mme Hidalgo de nous montrer les contrats de commande et où ils iraient, on n’a pas eu de réponse."

Au-delà des masques, Anne Hidalgo a détaillé au JDD dimanche 19 avril son plan de sortie du confinement et prône également le dépistage massif des Parisiens.