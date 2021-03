Reconfiner ? Macron promet "de nouvelles décisions dans les jours qui viennent"

Depuis lors, outre le couvre-feu avancé partout à 18 heures, des mesures de restrictions locales - dont le confinement, le week-end, dans les Alpes-Maritimes et les Hauts-de-France, ont primé. Une stratégie territoriale au fil de l'eau qui pourrait être fortement perturbée par la situation épidémique de l'ïle-de-France - près de 20% de la population française à elle seule - où la flambée du taux d'incidence et la pression sur les services de réanimation risquent d'aboutir dans les prochains jours à des mesures beaucoup plus radicales.

Il y a un an presque jour pour jour, Emmanuel Macron annonçait dans une allocution que la France, "en guerre" contre le Covid-19, allait se confiner pour tenter de contenir la vague épidémique. Ce scénario cauchemardesque, ni l'exécutif ni les Français ne veulent le revivre, un an après le début de la crise sanitaire.

En ce début de semaine, les autorités sanitaires de la région parisienne jouent un va-tout, avec le transfert de patients en réanimation vers d'autres régions afin de réduire la pression hospitalière. Jusqu'ici, l'exécutif s'était contenté de rappeler, comme il le fait depuis janvier, que "tout est sur la table". Mais ces derniers jours, comme cela avait été le cas fin janvier, l'hypothèse du confinement refait surface. "Nous faisons tout pour ne pas avoir à prendre des mesures difficiles qui pèsent sur le moral des Français, mais nous prendrons toujours les décisions nécessaires", assurait dimanche le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.

"La situation ne s'améliore pas en Île-de-France", actait dimanche soir, sur la plateforme Twitch, Jean Castex. "On a effectivement une situation qui pèse beaucoup sur le personnel soignant et qui est tout à fait inquiétante. Et on ne s'en cache pas." Pour le Premier ministre, "recourir au confinement n'est pas exclu", même si l'objectif des mesures actuelles reste d'utiliser "toutes les armes à notre disposition pour l'éviter". Au-delà du taux d'incidence qui flambe (391 pour 100.000 habitants actuellement dans la région), Matignon précisait dimanche à LCI que d'autres facteurs étaient pris en compte, comme les hospitalisations et les entrées en réanimation.

La situation de la région capitale sera au cœur des échanges au sein de l'exécutif cette semaine, en particulier lors du nouveau conseil de défense prévu mercredi. Avec, toujours, le regard rivé sur ces données. "On est dans une période d'attente avant, peut-être, des décisions importantes dans les prochains jours", expliquait dès jeudi dernier à LCI un conseiller de l'exécutif. "Le taux d'occupation en réanimation est très important [...] On verra comment ça tient, si les transferts de patients et la mobilisation des cliniques privées suffisent."