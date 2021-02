Réouverture des lieux culturels : Aurore Bergé pointe "l'excès de démagogie" des élus locaux

Si aucune restriction ne devrait être annoncée par le gouvernement, d'ici la fin des vacances scolaires, peut-on imaginer, à l'inverse, un allégement des mesures ? Par exemple, une réouverture des lieux culturels ? "J'espère qu'on pourra le faire le plus rapidement possible, évidemment", a assuré la présidente déléguée du groupe LaREM à l'Assemblée nationale. "On a à la fois les acteurs du monde culturel qui le demandent. C'est leur métier aujourd'hui qu'ils ne peuvent pas exercer, puisqu'ils n'ont plus la possibilité d'avoir de liens avec le public. Ils peuvent continuer à répéter, à créer. (...) Le numérique ne peut pas tout remplacer", a-t-elle ajouté. "Je comprends aussi l'impatience des publics, eux-mêmes, qui disent qu'ils en ont besoin."

"Si on avait écouté certains élus locaux, pas tous, beaucoup sont très responsables, à Marseille par exemple, on nous expliquait que le virus marseillais n'était pas du tout le même que le virus parisien, on nous demandait de rouvrir les bars et les restaurants... Je ne suis pas certaine que la situation aurait été aussi maîtrisée et contenue qu'elle ne l'est aujourd'hui", a poursuivi la députée LaREM des Yvelines. "Il faudrait éviter l'excès de démagogie et ces demandes (comme la réouverture des lieux culturels) ne sont pas forcément pertinentes, quand elles viennent des élus à quelques mois des élections."