Quels sujets devrait aborder Emmanuel Macron lundi lors de son allocution télévisée ?

Pour l'aider d'ici-là, l'Elysée a indiqué que le chef de l'Etat "consultera un grand nombre d'acteurs publics et privés, français, européens et internationaux, afin d'échanger avec eux sur les grands enjeux relatifs au Covid-19 et de préparer les décisions qui seront annoncées lundi aux Français". Mercredi, il a consulté les experts de l'Organisation mondiale de la santé et consultera aussi d'ici lundi certains de ses partenaires européens, son conseil scientifique et des élus de terrains, sur les éléments-clés liés à la poursuite du confinement et à la stratégie de sortie, dont les masques, les vaccins et les tests, a expliqué la présidence.

C'est d'ailleurs dans ce cadre que ce jeudi le chef de l'Etat a rencontré de nombreux médecins et universitaires pour discuter des traitements pour lutter contre le coronavirus, parmi lesquels le professeur Didier Raoult qu'il est allé rencontrer à l'IHU de Marseille.