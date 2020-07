Roselyne Bachelot : "j'en appelle à la responsabilité des jeunes"

Elle remarque cependant un grand "respect des normes" dans le monde culturel en général. "Les organisateurs et les patrons des salles de spectacles sont très responsables", comme au théâtre de la Ville, à Paris, où "les consignes sanitaires sont respectées de façon très minutieuse" et où "le port du masque est obligatoire". Elle rejoint l'avis du Premier ministre Jean Castex lorsqu'il évoque un port du masque obligatoire : "Je trouve que c’est une excellente formule".

Pour relancer l’économie du monde culturel, qui a subi de plein fouet la crise sanitaire, avec une chute du chiffre d'affaires de 25%, Roselyne Bachelot annonce des "crédits budgétaires, des exonérations fiscales et sociales qui seront distribués au monde de la culture en très grande difficulté". Elle souhaite aussi une mise en place rapide des aides pour les intermittents du spectacle puisque "les artistes ont besoin de cet argent pour pouvoir proroger leurs droits sociaux". Mais pour la ministre, il n’est pas question d'aller "pleurnicher à Bercy mais de présenter des projets de développement". Elle annonce également l'organisation à la rentrée "d’états généraux des festivals" qui ne seront pas seulement autour de l'urgence économique : "Panser les plaies, c’est absolument indispensable, mais il faut aussi se projeter dans l’avenir" et adapter le monde culturel face à "ce virus qui va durer".

La ministre de la Culture, féministe revendiquée, a également été interrogée sur son collègue Gérald Darmanin, dont la nomination, alors qu'il est visé par une plainte pour viol (une autre a été classée), a suscité la colère des associations et militantes féministes. Sans se prononcer sur le cas précis du ministre de l'Intérieur, elle a voulu rappeler, dans une référence tacite aux derniers jugements prononcés contre des personnalités politiques de premier plan, que "les Français savent maintenant que les hommes et les femmes politiques ne bénéficient véritablement d'aucune impunité, d'aucune bienveillance de la part des institutions judiciaires quand ils sont dans une procédure". Tout en rappelant que la justice suivrait son cours, elle a jugé qu'il n'y avait "rien de pire que les tribunaux médiatiques et les tribunaux populaires qui sont la plus mauvaise justice qui peut se rendre, donc laissons les choses se développer".