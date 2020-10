Covid-19 : Marseille va créer son propre Conseil scientifique "pour ne plus avoir un diktat de Paris"

Le match politique Marseille-Paris reprend de plus belle. La deuxième adjointe à la mairie de la cité phocéenne Samia Ghali a annoncé ce lundi 5 octobre sur Twitter que Benoît Payan, le Premier adjoint de Michelle Rubirola, avait approuvé sa proposition de créer un Conseil scientifique autonome dédiée à la ville. "Cet outil nous sera utile pour le Covid et demain pour gérer au mieux les problèmes de santé publique", a écrit dans un tweet l'ancienne candidate à la mairie de Marseille.

Lors du conseil municipal, qui a validé cette mesure, l'élue socialiste avait expliqué que l'organe permettrait de "ne plus être dépendants des chiffres de scientifiques parisiens". "L'État s'est servi de la fermeture des bars et restaurants pour masquer le manque de moyens à l'hôpital public", avait-elle affirmé, selon La Provence , qui a assisté aux débats. "Vous avez raison, dotons-nous de cet outil", lui avait répondu le Premier adjoint, assurant qu'il soumettrait l'idée à Michèle Rubirola.

Invitée sur BFMTV ce lundi, Samia Ghali a renouvelé son souhait de créer une tel organe pour "ne plus avoir un diktat de Paris" et "être en préparation et faire nous-même des propositions à Paris". "On a affaire à des gens à Paris (...) qui sont dans leurs bureaux et qui décident (pour) Marseille sans savoir exactement ce qu'il se passe", a fustigé la deuxième adjointe au maire.

Quid de la présence du patron de l'IHU de Marseille Didier Raoult ? "C'est sûr qu'il le sera, je ne peux pas imaginer qu'il ne soit pas là", a assuré l'élue socialiste, rappelant que le professeur marseillais est "un grand chercheur" qui "mérite le respect de tous".