Vaccination des plus jeunes, 3e dose : ce que va dire Olivier Véran à 18h30

Ils n'étaient qu'une lointaine réminiscence. Mais un mail du ministère de la Santé envoyé aux rédactions ce matin pour annoncer une conférence de presse d'Olivier Véran à 18h30 a fait rejaillir le souvenir des points hebdomadaires tenus tous les jeudis par le gouvernement au plus fort de la crise pour faire le point sur la situation sanitaire du pays. C'est ce que fera Olivier Véran ce 26 août, en présence de François Angoulvant, pédiatre membre de la Société française de pédiatrie et d’Odile Launay, infectiologue et membre du comité vaccin Covid-19.

"En cette rentrée, les Français se posent beaucoup de questions sur la vaccination, nous devons les rassurer", a indiqué l'entourage du ministre à LCI. Olivier Véran, lui-même médecin, devrait donc faire preuve de pédagogie pour informer et rassurer sur la vaccination, alors que presque 63% de la population française a un schéma vaccinal complet, et 71% reçu au moins une dose de vaccin. Il s'agira notamment de convaincre ceux qui n'ont toujours pas pris rendez-vous de le faire, et d'expliquer l'intérêt d'une troisième dose, alors qu'une campagne débutera le 13 septembre dans les Ehpad.