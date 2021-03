"L'armée va être impliquée" dans les vaccinodromes, annonce Alain Fischer

La France fait un pas de plus vers les vaccinodromes. Pour amortir le flux important de nouvelles doses de vaccins prévu en avril et tenir la cadence, à savoir 10 millions de premières injections à la mi-avril, 20 millions le mois suivant, et 30 millions d'ici la fin juin, l'exécutif va déployer de grands centres de vaccination à travers le pays. "Il y en a déjà qui fonctionnent à une grande échelle", a rappelé le Pr Alain Fischer, coordinateur de la campagne de vaccination, invité de BFMTV ce lundi 22 mars.

Pour ce nouveau chapitre de la campagne vaccinale, l'État prévoit de faire appel aux militaires. "L'armée va être impliquée. Elle sait faire, elle a une logistique et elle participera de ces activités", a indiqué sur BFMTV le Pr Alain Fischer, le "monsieur vaccin" du gouvernement. "Plus il y a de corps professionnels et de compétences qui peuvent s'ajouter et vacciner, mieux c'est."

En revanche, l'immunologue s'est opposé à l'éventualité d'élargir la vaccination aux Français volontaires, comme mis sur la table par la maire de Paris Anne Hidalgo la veille sur Europe 1. "Ce n'est pas une bonne idée", a-t-il jugé. "À nombre de doses égales", "la priorité, c'est vraiment (...) d'abord de protéger les personnes les plus fragiles qui sont susceptibles d'être hospitalisées, d'aller en réanimation et de décéder plus que d'autres". "Il faut encore tenir quelques mois, on a fait le plus gros du chemin", a-t-il ajouté. "Pour que la vie redevienne normale, il faut que la circulation du virus ait franchement diminué et que les personnes les plus vulnérables - 20 millions de Français - soient protégées. D'ici fin mai, on ne devrait pas être loin du but."