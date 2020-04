Visite de Macron au Pr. Raoult : le président de la fédération des Médecins de France dénonce de "la politique spectacle"

L'Elysée a indiqué ce jeudi que le président de la République Emmanuel Macron était arrivé dans l'après-midi à Marseille pour s'entretenir avec le professeur Didier Raoult afin de faire le point sur les traitements contre le coronavirus. Une visite de dernière minute qui a surpris le président des Médecins de France, Jean-Paul Hamon qui, testé positif au Covid-19, avait essayé ce fameux traitement : "On ne peut pas dire que j’ai suivi le protocole. J’ai arrêté au bout de deux jours et demi parce que j’avais des nausées."

Avant d'ajouter : "On attend avec impatience les résultats d’une vraie étude, qui ne devrait pas tarder et qui devrait nous dire si oui ou non ce traitement est efficace. Ça commence à devenir de la politique spectacle et ce n’est pas bien. On attend des résultats, notamment de l’université d’Angers, et cela m’étonnerait que le président Macron ait déjà les résultats de cette étude."