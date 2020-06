Municipales : pourquoi une nouvelle loi de report va être votée ce lundi ? Le scrutin du second tour est prévu le 28 juin 2020. − DENIS CHARLET / AFP

ÉLECTIONS - Les députés doivent adopter lundi un projet de loi permettant d'anticiper un nouveau report du scrutin si la situation épidémiologique le nécessitait. Une obligation juridique, alors que le Conseil scientifique devrait lever dans quelques jours les doutes sur l'organisation du second tour le 28 juin.

C'est un curieux objet juridique que les députés doivent adopter lundi soir. Le projet de loi "portant annulation du second tour" des élections municipales anticipe, comme son nom l'indique, un report et une annulation des deux tours du scrutin dans les quelque 5000 communes où un second tour devait être organisé pour désigner les nouvelles équipes municipales. Par un effet de cascade, ce report doit entraîner, via un projet de loi organique séparé, le report d'un an des élections sénatoriales prévues en septembre 2020. Et pourtant : ce texte aux lourdes conséquences juridiques a de bonnes chances d'être en grande partie caduque d'ici sept jours et de ne jamais être appliqué.

Pourquoi ce texte ?

Le projet de loi, examiné vendredi 5 juin et voté ce lundi, concerne les 4855 communes où le premier tour organisé le 15 mars dernier n'a pas permis de désigner le nouveau conseil municipal, conduisant à un second tour. Annulé le 22 mars dernier en raison de la crise sanitaire, ce second tour doit être organisé le 28 juin. Une décision prise par le gouvernement sur la base des recommandations du Conseil scientifique du 19 mai dernier. Christophe Castaner a rappelé vendredi, devant les députés, que cette décision était "réversible", la situation sanitaire pouvant entraîner un nouveau report du scrutin. "Nous devons nous y préparer", a indiqué le ministre de l'Intérieur, "dans le cas où il y aurait une aggravation de la situation pandémique". Si le scrutin du 28 juin devait être à nouveau reporté, les autorités seraient contraintes d'annuler purement et simplement, par décret, les premiers et seconds tour dans les 4855 communes concernées. Le Conseil d'Etat a en effet rappelé dans son avis que "le principe constitutionnel de sincérité du scrutin exige que ne s'écoule pas entre les deux tours d'un même scrutin un délai de nature à fausser les termes du débat électoral". Le projet de loi prévoit donc l'hypothèse où les élections seraient annulées dans ces communes. Le premier et le second tour devraient alors être à nouveau organisés avant le mois de janvier 2021 dans les communes de plus de 1000 habitants. Dans celles de moins de 1000 habitants, le nouveau scrutin ne porterait en revanche que sur les sièges restés vacants après le premier tour. Le texte prévoit en outre de prolonger, le cas échéant, les mandats actuels des élus jusqu'aux prochaines élections.

Un scénario qui s'éloigne

Ce projet de loi, bien qu'adopté, a toutefois de grandes chances de rester virtuel. Christophe Castaner a indiqué vendredi que la décision finale du maintien du second tour du 28 juin reposerait sur deux avis du Conseil scientifique, le premier attendu ce lundi 8 juin, le second, le 14 juin. Or, quatre semaines après le déconfinement du territoire, les indicateurs démontrent une diminution nette de l'épidémie, seuls trois territoires faisant encore l'objet d'une vigilance renforcée (couleur orange), l'Île-de-France, la Guyane et Mayotte. Sauf surprise, les options retenues courant mai ne semblent pas devoir être remises en cause, même si le virus continue de circuler. "La situation est sous contrôle", assurait ainsi ce week-end le président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy. "Profitons de ce moment où la France souffle. Laissons les choses s'ouvrir, les gens vivre, mais en respectant les mesures barrières", a également préconisé le scientifique.

La possibilité d'une annulation localisée

En revanche, le projet de loi comprend également des scénarios beaucoup moins virtuels. Celui, principalement, où une situation épidémiologique très locale nécessiterait d'annuler le scrutin. Un amendement du gouvernement prévoit ainsi la possibilité "d'annuler le scrutin dans ces communes sans l'annuler sur le reste du territoire", a indiqué Christophe Castaner. La situation pourrait donc être évolutive dans certains départements. En Guyane, notamment, où un certain nombre de candidats et d'élus locaux ont d'ores et déjà demandé au Premier ministre un report du second tour, en raison de la dynamique de l'épidémie sur le territoire.

En outre, le texte prononce le report des élections consulaires, qui concerne les Français de l'étranger, quelle que soit l'évolution de l'épidémie, en raison des incertitudes sur la dynamique du Covid-19 dans le monde. Ces élections, prévues en mai 2020, sont reportées à mai 2021 et leur organisation sera soumise à un nouvel avis scientifique.

