Vacances d'été, ponts de mai : la mise en garde d'Emmanuel Macron

"Il est trop tôt pour dire si l'on pourra avoir des vacances." S'exprimant depuis une école de Bobigny dans laquelle il s'est déplacé à quelques jours de la rentrée, Emmanuel Macron a tenu à mettre en garde les Français qui devraient vivre un "été particulier".

"On va limiter les grands déplacements internationaux, même pendant les vacances d'été. On restera entre Européens, peut-être faudra-t-il réduire un peu plus" en fonction de l'épidémie, a averti le chef de l'Etat à l'occasion d'une interview accordée à TF1 et France 2 à l'issue de sa visite à Poissy. Des vacances seront-elles malgré tout possible ? "On le saura début juin", a estimé Emmanuel Macron.