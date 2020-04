Bruno Retailleau : "Il y aura une discrimination parce que nous ne sommes pas égaux devant la pandémie"

"Si j'étais maire dans un département rouge, je me méfierais énormément." Invité d'Elizabeth Martichoux ce jeudi, Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat, a réagi à la réouverture progressive des écoles dès le 11 mai au sujet de laquelle nombre d'élus locaux se montrent critiques, allant pour certains jusqu'à annoncer qu'ils ne suivraient pas la stratégie de l’exécutif. Et ce dernier de s'appuyer, entre autres, sur "les dernières études qui montrent qu'il peut y avoir des problèmes chez les enfants", dont celle de l'hôpital Necker .

Revenant en détail sur le plan de déconfinement déjà présenté à l'Assemblée nationale, et qui sera présenté une deuxième fois ce lundi au Sénat, le patron des sénateurs LR met en doute un certain nombre de points, à commencer par le sujet sensible des masques. "Pour l'instant, nous, on pense qu'il manque à peu près 200 millions de masques donc j'attends de voir comment cet angle mort sera fermé", a-t-il déclaré, réagissant à la promesse du gouvernement sur un nombre de masques "grand public" suffisant le 11 mai pour tous les Français.

Plus généralement, Bruno Retailleau estime que pour "casser les reins de cette épidémie", il faudrait qu’effectivement "enfin il y ait des masques pour tout le monde", que ces derniers soient "obligatoires" et que les tests soient "massifiés". Et de souligner : "La population française c'est moins de 1% mondial et on a peu près 11% des morts (...) et nous étions hier soir au 74 rang du dépistage mondial, est-ce satisfaisant ?"