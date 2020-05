Jean-François Copé : "Il faudra tirer les leçons de ce qu'on a vécu"

Et de poursuivre : "Après, il est impossible que ça soit par le denier public qu'on finance des millions et des millions de masques."

Insistant sur le fait "qu'il faudra tirer les leçons de ce qu'on a vécu", il est notamment revenu sur certains exemples qui ont marqué la gestion de cette crise au plus haut niveau de l'Etat, à commencer par la polémique autour des masques. "Toute l’ambiguïté depuis le début c'est qu'on est parti sur un mensonge qui cachait l'impuissance de faire", a déploré le maire LR de Meaux (Seine-et-Marne), indiquant que les habitants de sa communes depuis dix ans allaient tous s'en voir distribuer un, puis un second par la suite.

S'agissant, enfin, des dispositifs mis en place par l'Etat pour favoriser la sortie de crise, l'élu de Seine-Marne s'est dit "partisan d'un allègement massif des charges sociales car il faut ce qu'on appelle en économie un choc d'offre" insistant sur le fait qu'"il faut absolument accompagner nos entreprises". Et de détailler : "Point numéro un, on n'augmente pas les impôts et point numéro deux, on fait le maximum pour que ceux qui peuvent travailler et produire puissent le faire."