Covid-19 : "Permettons aux Français de fêter Noël", appelle Jordan Bardella

"On ne peut pas dire allez dans les supermarchés et en même temps, on ferme des petits commerces (…) c’est totalement incohérent et cela va avoir des conséquences économiques", a poursuivi Jordan Bardella, convaincu que "si les Français ne meurent pas du Covid, ils vont mourir des conséquences économiques".

Le vice-président du RN a demandé à ce que les fêtes de Noël, qui approchent à grands pas, soient épargnées et a pressé le gouvernement d’agir en ce sens : "Soyons pragmatiques, sauvons Noël, permettons aux petits commerçants qui le peuvent de se remettre au travail." La semaine dernière, Jean Castex a émis l’hypothèse d’une réouverture de certains commerces au 1er décembre, et notamment les magasins de jouets. Pour l'heure, les commerces jugés non-essentiels (dont la liste est disponible sur le site du gouvernement) restent fermés et les restrictions sont les mêmes.