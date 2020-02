Coronavirus : Dupont-Aignan regrette "un temps de retard à l’allumage" de la part du gouvernement

La France recense à ce jour 18 cas de coronavirus, et deux décès. Invité de la matinale de LCI, le président de Debout la France et député de l'Essonne Nicolas Dupont-Aignan a réagi à cette épidémie mondiale, et fait des propositions pour éviter sa propagation en France.

Pour éviter la diffusion du virus, Nicolas Dupont-Aignan propose de contrôler les personnes en provenance de zones à risque aux frontières. Selon lui, le "premier objectif dans cette crise est de limiter au maximum l’arrivée de personnes venant de zones contaminées et quand elles arrivent être vigilants sur le traitement et la traçabilité. J’avais proposé dès le 30 janvier un formulaire de traçabilité. (...) Par exemple pour les gens qui arrivent de Chine, retracer leurs 14 jours précédents, savoir où ils ont été, et où ils vont aller en France. de manière à les repérer."

Selon lui, faut-il interdire toutes les manifestations, tous les rassemblements ? "S’il y a une manifestation où il n’y a pas de gens de Chine ou d’Italie, on peut accepter ce risque. Il n’y a pas une science exacte. Je demande simplement qu’entre le libre-échange total, la libre-circulation totale et la fermeture totale le cursus aille un peu plus vers le contrôle." Il explique notamment que mercredi soir, les supporters italiens qui se rendaient à Lyon pour le match de Ligue des champions entre l'OL et la Juventus Turin n'auraient pas dû y être autorisés.

Souvent accusé de jouer au pompier pyromane, Elizabeth Martichoux a demandé à Nicolas Dupont-Aignan s'il fallait veiller au maintien de l'union nationale face au coronavirus ? "Si l’union nationale c’est ne plus avoir le droit de faire une proposition, ne plus avoir le droit de s’étonner que les ambulanciers n’aient pas de masques aujourd'hui, ne plus avoir le droit de dire il faut renforcer les moyens et pourquoi pas rouvrir des lits...", explique le député, qui propose notamment de rouvrir l'hôpital militaire du Val-de-Grâce.