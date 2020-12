Macron positif au Covid-19 : quel est ce dîner de la majorité à l'origine de plusieurs isolements ?

Ce dîner de travail, signalé par Le Point , rassemblait autour du chef de l'État des responsables LaREM et l'ensemble des présidents de groupe alliés à la majorité, ainsi que le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand, avec pour objectif d'évoquer l'agenda politique des prochains mois. Il s'est poursuivi tardivement, "jusqu'à minuit et demi", a précisé Le Point, ce qu'ont confirmé des participants.

S'il est bien sûr trop tôt pour parler de cluster, plusieurs personnalités présentes mercredi soir ont fait savoir qu'elles allaient se placer à l'isolement et réaliser des tests. C'est le cas du patron de LaREM, Stanislas Guerini, mais également du secrétaire général de l'Elysée Alexis Kohler, du Premier ministre Jean Castex et du président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand.

Cet épisode est "un appel à la prudence pour l'ensemble des citoyens", a toutefois reconnu l'ancien ministre de l'Intérieur. "Même si vous avez le comportement le plus exemplaire possible, le risque est là. C'est la raison pour laquelle il faut diminuer au maximum les situations où vous pouvez être en risque (...) Nous devons rester vigilants."

Si ce dîner à l'Élysée a retenu particulièrement l'attention, d'autres réunions se sont déroulées au cours des dernières 48 heures autour du chef de l'État. Mardi, Emmanuel Macron avait rencontré les présidents de groupes d'opposition. Parmi eux, Jean-Luc Mélenchon, testé négatif mercredi en prévision d'un déplacement à La Réunion, a indiqué qu'il n'était pas considéré comme cas contact. Pas plus que Valérie Rabault (PS), Olivier Becht (Agir) ou Damien Abad (LR), qui ont toutefois décidé de se tenir à l'écart des réunions pour les jours à venir. En outre, un conseil de défense et un conseil des ministres se sont tenus mercredi à la mi-journée, mais l'Élysée a indiqué que les membres du gouvernement présents n'étaient pas, non plus, considérés comme des "cas contacts".